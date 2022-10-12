Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи

Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин набросил пальто на плечи президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну во время их встречи в качестве знака внимания. Об этом в среду, 12 октября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

— Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей, — отметил Песков.

Он уточнил, что не может ответить на вопрос о том, вернули ли президенту пальто. При этом представитель Кремля подчеркнул, что даже если пальто не вернут, это не будет являться проблемой, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль не желал что-либо кому-то демонстрировать на встрече глав государств России и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом Песков подтвердил, что у Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна сложились очень конструктивные и теплые рабочие отношения.

Встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Во время встречи глава российского государства отметил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.