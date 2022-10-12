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Приметы и советы

Невролог назвал способы профилактики головной боли

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог назвал способы профилактики головной боли
Фото: depositphotos

Врач-невролог Антон Марков рассказал о методах профилактики головной боли.

По словам специалиста, необходимо спать не меньше семи и не больше десяти часов в сутки. Недосып или переизбыток сна приводят к нарушению уровня сахара в крови, а глюкоза — самый важный источник энергии для клеток мозга.

Важно делать перерывы во время рабочего дня через каждые полчаса на 5–7 минут.

Также необходимо помнить о соблюдении питьевого режима. Довольно часто причина головной боли — банальное обезвоживание организма. При этом стоит отказаться от алкогольных напитков, они оказывают негативное влияние на сосуды головного мозга.

Марков посоветовал больше двигаться в течение дня, это улучшает кровоснабжение, передает aif.ru.

Медики отмечают, что головные боли возникают в результате длительного нахождения в горизонтальном положении. Происходит это из-за того, что пережимаются кровеносные сосуды и кровь нормально не поступает в головной мозг, передает Nation news.

При малоподвижном образе жизни значительно увеличивается вероятность появления хронических заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Здоровье Врачи головная боль
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