«Мяч на стороне ЕС»: Путин заявил о готовности поставлять энергоресурсы в Европу

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова начать поставлять в Европу энергоресурсы, в том числе осенью и зимой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 12 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, это можно сделать с помощью уцелевшей нитки «Северного потока», мощность которой составляет 7,5 миллиарда кубометров в год. Это около восьми процентов всего импорта в Европу.

— Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы, — приводит слова российского лидера сайт Кремля.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.