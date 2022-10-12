Компания МТС сообщила о намерении изучить предписание ФАС

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Компания МТС изучит доводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после того, как получит текст решения. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора в среду, 12 октября.

— Мы пока не получили официальное предписание ФАС. Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения, — говорится в сообщении.

Как отметили представители МТС, при корректировке тарифов в расчет брали рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который в значительной степени превышает рост доходов от предоставляемых услуг. Доказательства были предоставлены комиссии, передает РИА Новости.

До этого ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства за повышение стоимости услуг более чем на 20 процентов при инфляции 10,5 процента. Ведомство обязало компанию снизить цены до экономически обоснованного уровня и выплатить штраф, размер которого определят в ходе расследования.

30 сентября ФАС сообщила, что ведомство проводит проверку обоснованности подорожания спецодежды, обмундирования и снаряжения.