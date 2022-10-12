«Кубок Кремля – Гордость России!»: танцуйте и будьте счастливы!

Фото: Пресс-служба мероприятия

Российский Танцевальный Союз (РТС) во главе с президентом Станиславом Поповым не остановили свою международную деятельность и вот уже во второй раз организовывают «Кубок Кремля – Гордость России!» при поддержке генерального партнера «Газпромбанк» (АО).

Турнир, как и Кубок мира, история которого насчитывает более 25 лет и имеет статус знакового, также является по приглашению и к участию отобраны лучшие российские пары согласно их текущему рейтингу по участию в домашних и зарубежных соревнованиях. Безусловно, будут и дуэты из дружественных европейских стран, а также стран СНГ, которые поддерживают Кубок Кремля, стремясь на легендарный паркет, чтобы не только соревноваться с сильнейшими, но и улучшить свой уровень мастерства.В программе вечера будут разыграно пять Кубков Кремля: для профессионалов, Про-Эм и любителей в латиноамериканской программе, для Про-Эм и любителей в европейской, общее количество участников более ста пар. На этот раз особенными по количеству дуэтов будут соревнования за Кубки для пар категории Про-Эм. Этот формат совсем недавно появился в нашей стране, но настолько профессионально вырос, что теперь ежесезонно РТС уделяет в своем графике место для их проведения.

— «Pro-Am (Про-Эм) стало сокращением двух слов Professional – Amateur (Профессионал – Любитель). В бальных танцах пара состоит из Профессионала и Любителя/Ученика, где в соревновательном процессе судьи оценивают именно мастерство Любителя. Представление о такой категории бальных танцев многие имеют по популярному фильму с Ричардом Гиром «Давайте потанцуем», а также по уникальному ТВ проекту и в нашей стране, и во многих других «Танцы со звездами». 22 октября 35 пар Про-Эм покажут свой уровень, а он реально сегодня достиг высокой планки, так как наши дуэты все чаще становятся лучшими на мировой арене, остро вступая в конкуренцию с танцорами США, где это движение зародилось и сильно развито. Наши дуэты стали регулярно выигрывать у американских пар. Они сегодня настолько высокопрофессиональны, что выступать на кремлевских турнирах очень достойны, и это утверждает публика. А мы с удовольствием даем им эту возможность! Кирилл Белоруков и Марина Максимова в латиноамериканской программе неоднократно становились чемпионами Кремлевских Кубков! — отметил Станислав Попов.

Профессиональный турнир по латине будет представлен российским звездным составом, чьи имена всегда украшали пьедестал и финалы на международных турнирах.

— Какого результата мы ждем от Кубка Кремля? Ждем, что наконец уже выиграем его. Хотелось бы... Как говорится, все в «наших руках» в плане танца. Но объективные причины: события, люди... Где будет наша удача в этот вечер — неизвестно... Будем стараться и верить, что на нашей стороне. А так это один из наших любимейших турниров! Никаких других соревнований до Кремля у нас в графике нет. Готовимся усердно, стараемся подойти к Кубку в лучшей форме, с лучшим танцем чем, допустим, он был в апреле, чтобы что-то новое показать. В общем, ждем, хотим, надеемся и верим, чтобы все сложилось, — рассказали вице-чемпионы России 2022 Владимир Литвинов и Ольга Николаева.