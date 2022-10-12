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«Цены не мизерные»: Максим Галкин рассказал о гонорарах за границей

Анастасия Колоскова
Общество
«Цены не мизерные»: Максим Галкин рассказал о гонорарах за границей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Юморист Максим Галкин* ответил недоброжелателям, которые считают, что после его отъезда за границу артист вынужден выступать в небольших залах за скромные гонорары.

— Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть! — написал 46-летний шоумен.

Максим Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Позже стало известно, что артист лишился рекламных контрактов, а также своей работы ведущего на Первом канале, передает StarHit.

Вслед за мужем 29 сентября его жена Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри.

Позже Примадонна прокомментировала негативные слова, которые посыпались в ее адрес после отъезда. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла».

С мая знаменитости планируют продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, супруги вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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