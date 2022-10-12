Путин: «Северные потоки» лишены политической подоплеки

Фото: Администрация президента РФ

«Северные потоки» лишены политической подоплеки и являются коммерческим проектом. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 12 октября.

Глава государства выступил на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он обратил особое внимание на то, что в рамках контрактов Россия поставляет газ в полном объеме и готова продолжать поставки.

По словам Путина, если партнеры не хотят покупать продукт, то никаких претензий к российской стороне быть не должно.

— Много раз отмечал, что «Северные потоки» лишены какой бы то ни было политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании, а значит судьбу «потоков» должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза, — цитирует российского лидера РИА Новости.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, выгодны Соединенным Штатам.