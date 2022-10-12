Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новостройку в Даниловском районе передадут под заселение по реновации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку в Даниловском районе передадут под заселение по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 3 Карта всех событий

В Даниловском районе ввели в эксплуатацию второй многоквартирный жилой дом по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 12 октября.

— Передать здание под заселение планируется в начале 2023 года. Новые квартиры здесь получат более 200 москвичей. При этом жители двух старых домов на территории района уже переехали, — сказал глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как уточняется, три квартиры на нижних этажах полностью приспособлены для маломобильных жителей. Специалисты провели работы по благоустройству и озеленению придомовой территории.

Во дворе новостройки появились детские и спортивные площадки, а также места для прогулок и отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы. Новый дом располагается по адресу улица Ленинская Слобода, дом 3.

До этого стало известно, что в Дмитровском районе возведут многоквартирный дом по программе реновации. Согласованный план предусматривает строительство объекта п-образной формы, состоящего из шести секций переменной этажности.

Москва Реновация Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте