Новостройку в Даниловском районе передадут под заселение по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 3 Карта всех событий

В Даниловском районе ввели в эксплуатацию второй многоквартирный жилой дом по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 12 октября.

— Передать здание под заселение планируется в начале 2023 года. Новые квартиры здесь получат более 200 москвичей. При этом жители двух старых домов на территории района уже переехали, — сказал глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как уточняется, три квартиры на нижних этажах полностью приспособлены для маломобильных жителей. Специалисты провели работы по благоустройству и озеленению придомовой территории.

Во дворе новостройки появились детские и спортивные площадки, а также места для прогулок и отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы. Новый дом располагается по адресу улица Ленинская Слобода, дом 3.

До этого стало известно, что в Дмитровском районе возведут многоквартирный дом по программе реновации. Согласованный план предусматривает строительство объекта п-образной формы, состоящего из шести секций переменной этажности.