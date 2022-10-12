Новак: На польском участке «Дружбы» была технологическая неисправность

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На польском участке нефтепровода «Дружба» была технологическая неисправность, но она, «вроде, уже устранена». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 12 октября.

— Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена, — сказал Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

При этом премьер отказался комментировать возможность диверсии на нефтепроводе. По его словам, сначала следует дождаться результатов расследования специалистов, передает ТАСС.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В настоящее время причины аварии устанавливаются. Польша заявила, что не считает утечку на нефтепроводе «Дружба» диверсией.

Больше всего от утечки нефти «Дружбе» пострадает Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов. Для России, предположил эксперт, тоже возникнут последствия, ведь Москву могут обвинить в том, что нефтепровод неблагонадежен, используя этот «аргумент» в качестве основания для полного отказа от поставок российской нефти.