Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новак: На польском участке «Дружбы» была технологическая неисправность

Георгий Соланович
В мире
Новак: На польском участке «Дружбы» была технологическая неисправность
Фото: roscongress / Арсений Кац

На польском участке нефтепровода «Дружба» была технологическая неисправность, но она, «вроде, уже устранена». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 12 октября.

— Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена, — сказал Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

При этом премьер отказался комментировать возможность диверсии на нефтепроводе. По его словам, сначала следует дождаться результатов расследования специалистов, передает ТАСС.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В настоящее время причины аварии устанавливаются. Польша заявила, что не считает утечку на нефтепроводе «Дружба» диверсией.

Больше всего от утечки нефти «Дружбе» пострадает Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов. Для России, предположил эксперт, тоже возникнут последствия, ведь Москву могут обвинить в том, что нефтепровод неблагонадежен, используя этот «аргумент» в качестве основания для полного отказа от поставок российской нефти.

Нефть Польша Александр Новак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте