Утечка на нефтепроводе «Дружба» произошла в Польше

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В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает польский оператор Pern в среду, 12 октября.

— Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка, — отмечается в сообщении.

Через участок, на котором произошла утечка, нефть поступает в Германию.

Недавно в здании реактора на атомной электростанции в городе Брунсбюттель на севере Германии произошла утечка. Уточняется, что управление по безопасности реакторов привлекло экспертов для проведения дальнейших надзорных проверок по данному делу.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Президент США Джо Байден заявил, что против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена диверсия. США ведут активную работу со своими союзниками по установке истинной причины аварии, резюмировал глава государства.