В США объяснили полет самолета-разведчика над «Северными потоками» в ночь происшествия

Фото: Минобороны РФ

Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения «Северных потоков» после произошедшего в рамках планового полета. Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил США по Европе и Африке в воскресенье, 9 октября.

— Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток», — говорится в сообщении.

Воздушное судно шестого американского флота часто совершает вылеты с баз союзников для повышения эффективности и совместимости, пишет РИА Новости.

7 октября агентство Reuters сообщило, что разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал вблизи от места, где произошло ЧП на газопроводе «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Как отметил политолог Юрий Светов, случившиеся аварии на газопроводах с большой долей вероятности являются диверсией.