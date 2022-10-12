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Аксенов допустил перевод школ в Крыму на удаленку из соображений безопасности

Георгий Соланович
Общество
Аксенов допустил перевод школ в Крыму на удаленку из соображений безопасности
Фото: glava.rk.gov.ru

Режим работы школ Крыма 13 октября определит антитеррористическая комиссия, вероятен временный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду, 12 октября.

— По детям — возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное обучение на какое-то время, — сказал чиновник на совещании по ситуации в муниципалитетах полуострова.

Режим работы школ будет обсуждаться на комиссии в связи со звонками о минировании учебных учреждений и других центров. Он подчеркнул, что большинство поступающих сообщений о возможных подрывах — фейковые. Аксенов также анонсировал создание порядка обеспечения безопасности органов власти Крыма, передает ТАСС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

11 октября в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах полуострова ввели высокий уровень террористической опасности. По словам Аксенова, «желтый» уровень опасности будет действовать с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября.

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