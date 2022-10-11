Высокий уровень террористической опасности ввели на востоке Крыма

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Высокий уровень террористической опасности ввели в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 11 октября.

— С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, правоохранительные органы и силовые структуры, а также местные власти примут дополнительные меры по безопасности.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.