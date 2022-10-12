Плавучий кран приступил к работе по восстановлению Крымского моста

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин

Первый плавучий кран подошел к Крымскому мосту, чтобы начать работы по его восстановлению. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в среду, 12 октября.

— Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня, — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Как уточняется, в течение сегодняшнего дня к месту ремонта должен подойти и второй кран. Всего в данный момент на объекте уже работают 250 человек и 30 единиц техники.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что все работы по восстановлению Крымского моста займут около одного или полутора месяцев. По его словам, исследования по сохранности конструкций моста проведены федеральными органами власти.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. По словам собеседника «ВМ», не каждое предприятие сможет изготовить детали для подобной конструкции.