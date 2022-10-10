Аксенов пообещал, что Крымский мост восстановят в течение месяца-полутора

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Все работы по восстановлению Крымского моста займут около одного или полутора месяцев. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания, — заявил он.

По словам Аксенова, исследования по сохранности конструкций моста проведены федеральными органами власти. Об этом глава Крыма рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения авто и всю соответствующую документацию по этому делу.

«ВМ» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.