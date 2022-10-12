Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Уралтрансмаш» передал Минобороны партию дальнобойных САУ 2С7М «Малка»

Евгений Жуков
Общество
«Уралтрансмаш» передал Минобороны партию дальнобойных САУ 2С7М «Малка»
Фото: Youtube / WorldMilitaryReview

«Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны партию прошедших модернизацию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе концерна.

— В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО «Уралтрансмаш» досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией, — говорится в сообщении.

Гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров рассказал, что в установках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция. Кроме того, специалистами были увеличены подвижность и маневренность боевой техники, передает РИА Новости.

26 сентября стало известно, что предприятие «Уралвагонзавод» передало Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». По словам представителей Минобороны, снаряды «Солнцепека» достают до цели даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.

Оружие Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте