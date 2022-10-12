«Уралтрансмаш» передал Минобороны партию дальнобойных САУ 2С7М «Малка»

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«Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны партию прошедших модернизацию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе концерна.

— В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО «Уралтрансмаш» досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией, — говорится в сообщении.

Гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров рассказал, что в установках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция. Кроме того, специалистами были увеличены подвижность и маневренность боевой техники, передает РИА Новости.

26 сентября стало известно, что предприятие «Уралвагонзавод» передало Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». По словам представителей Минобороны, снаряды «Солнцепека» достают до цели даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.