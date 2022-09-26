«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Предприятие «Уралвагонзавод» передало Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в пресс-службе концерна в понедельник, 26 сентября.

— В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, — говорится в сообщении.

По словам представителей Минобороны, эти системы внушают ВСУ наибольший ужас. Дело в том, что снаряды «Солнцепека» достают до цели даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.

Известно, что это вооружение не имеет аналогов за рубежом. Отличительной чертой боеприпасов ТОС-1А является выбрасывание в виде аэрозоля специального горючего. Образовавшееся в ходе этого облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной, передает RT.

До этого стало известно, что Израиль не поставляет Украине никакого вооружения, которое она запрашивает. Президент страны Владимир Зеленский рассказал, что понимает, насколько сложная сейчас ситуация в самом Израиле.

Однако, по данным украинской разведки, Иерусалим все равно поставляет оружие другим странам, а Киеву отвечает отказом.