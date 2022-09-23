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«Я не понимаю»: Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия из Израиля

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Я не понимаю»: Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия из Израиля
Фото: president.gov.ua

Израиль не поставляет Украине никакого вооружения, которое она запрашивает. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что понимает, насколько сложная сейчас ситуация в самом Израиле. Однако украинская разведка доложила Зеленскому, что Иерусалим все равно поставляет оружие другим странам, а Киеву отвечает отказом, передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал мнение, что продолжение поставок вооружения Украине может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению необходимо дать путь выхода из ситуации, а также избежать экономического и социального кризисов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.

Украина Оружие Владимир Зеленский Израиль
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