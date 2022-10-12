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Сотрудники МВД задержали грабителей с поличным в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники МВД задержали грабителей с поличным в центре столицы
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 5 Карта всех событий

Сотрудники патрульно-постовой службы взяли с поличным двух грабителей в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в среду, 12 октября.

Двое злоумышленников напали на мужчину на Ярославском вокзале. Пока один из них бил гражданина по голове, второй шарил у пострадавшего в карманах. После этого грабители попытались покинуть место преступления, но были задержаны полицейскими, патрулировавшими привокзальную площадь.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Всех троих участников происшествия доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра у одного из подозреваемых в кармане был обнаружен и изъят телефон пострадавшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на ограбление». Двое подозреваемых, уроженцы Пензенской и Тамбовской областей 1976 и 1986 годов рождения, задержаны и заключены под стражу.

Другое ограбление произошло на юго-западе столицы. Злоумышленник ворвался в ломбард и заставил сотрудницу отдать ему золотые украшения общей стоимостью более миллиона рублей.

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