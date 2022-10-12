Депутат МГД Орлов: Движение по траектории роста будет основной тенденцией в экономике Москвы

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Преодоление последствий пандемических ограничений и адаптация к санкционному давлению позволяет экономике города уверенно двигаться по траектории роста. Об этом сообщил зампред Мосгордумы Степан Орлов в среду, 12 октября.

По его словам, городская экономика с успехом миновала кризис, спровоцированный пандемией COVID-19. Парламентарий привел данные прогноза социально-экономического развития, который утвердило правительство Москвы.

— После работы в условиях серьезных ограничений как в ходе пандемии, так и в период введения беспрецедентных санкций фиксируется рост объемов валового регионального продукта (ВРП), объемов производства, инвестиций. Уже компенсирован ковидный спад 2020 года, превышен уровень и 2019 года, успешно внедрен большой комплекс мер по преодолению санкционного давления, — рассказал Орлов.

Депутат отметил, что все это позволяет прогнозировать среднегодовой рост ВРП до 2,8–3,3 процента с 2023 по 2025 год. При этом важным фактором является рост инвестиций, в настоящее время специалисты прогнозируют их подъем на 7,2–7,9 процента в год на трехлетний период.

Орлов добавил, что наиболее интенсивный рост ожидается в отраслях транспорта, жилищного и социально-культурного строительства, IT и связи, а также обрабатывающей промышленности и научной и технической деятельности.

После кризисного периода столица возвращается к траектории устойчивого роста, цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что офсетные контракты в критически важных секторах импортозамещения показали свою эффективность.