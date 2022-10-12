Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Орлов: Движение по траектории роста будет основной тенденцией в экономике Москвы

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Орлов: Движение по траектории роста будет основной тенденцией в экономике Москвы
Фото: duma.mos.ru

Преодоление последствий пандемических ограничений и адаптация к санкционному давлению позволяет экономике города уверенно двигаться по траектории роста. Об этом сообщил зампред Мосгордумы Степан Орлов в среду, 12 октября.

По его словам, городская экономика с успехом миновала кризис, спровоцированный пандемией COVID-19. Парламентарий привел данные прогноза социально-экономического развития, который утвердило правительство Москвы.

— После работы в условиях серьезных ограничений как в ходе пандемии, так и в период введения беспрецедентных санкций фиксируется рост объемов валового регионального продукта (ВРП), объемов производства, инвестиций. Уже компенсирован ковидный спад 2020 года, превышен уровень и 2019 года, успешно внедрен большой комплекс мер по преодолению санкционного давления, — рассказал Орлов.

Депутат отметил, что все это позволяет прогнозировать среднегодовой рост ВРП до 2,8–3,3 процента с 2023 по 2025 год. При этом важным фактором является рост инвестиций, в настоящее время специалисты прогнозируют их подъем на 7,2–7,9 процента в год на трехлетний период.

Орлов добавил, что наиболее интенсивный рост ожидается в отраслях транспорта, жилищного и социально-культурного строительства, IT и связи, а также обрабатывающей промышленности и научной и технической деятельности.

После кризисного периода столица возвращается к траектории устойчивого роста, цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что офсетные контракты в критически важных секторах импортозамещения показали свою эффективность.

Экономика Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте