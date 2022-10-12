Московскую канатную дорогу закроют с 17 по 25 октября

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта с 17 по 25 октября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы» в среду, 12 октября.

— Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием... Этой осенью планируются технические работы, связанные с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги, — говорится в сообщении.

Помимо этого, будет проведена замена масла, а также экспертиза промышленной безопасности, отмечается на сайте комплекса.

19 сентября на канатной дороге прошли учения. В ходе мероприятия была произведена аварийная остановка дороги, вследствие чего 12 кабинок оказались заблокированы на разных высотах над землей и Москвой-рекой.

Таким образом, доступ к ним был возможен только по тросу. Для работы на высоте специалисты использовали альпинистское снаряжение, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров. Спасатели на воде обеспечивали прием «пострадавших» при помощи плавсредств.