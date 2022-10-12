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Приметы и советы

Миллер: Восстановление «Северных потоков» займет не один год

Евгений Жуков
Экономика
Миллер: Восстановление «Северных потоков» займет не один год
Фото: Администрация президента РФ

Поврежденные из-за диверсии «Северные потоки» будут восстанавливаться в течение долгого времени. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

— Восстановление «Северных потоков» займет не один год — это достаточно долгая история, — сказал он во время выступления на сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Миллер подчеркнул, что ЕС должен дать «четкий, ясный, политический ответ» о том, заинтересован ли он, чтобы газопроводы были восстановлены, передает РИА Новости.

По словам президента России Владимира Путина, «Северные потоки» лишены политической подоплеки и являются исключительно коммерческим проектом.

Глава государства выступил на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он обратил особое внимание на то, что в рамках контрактов Россия поставляет газ в полном объеме и готова продолжать поставки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ФРГ пострадает больше всех из-за подрыва «Северных потоков». Эксперт подчеркнул, что Россия никогда не хотела прекращать поставки газа в европейские страны.

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