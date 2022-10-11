Аналитик рассказал, какая страна пострадает больше всех от взрывов на «Северных потоках»

Фото: shutterstock

Германия пострадает больше всех из-за подрыва «Северных потоков». Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что Россия никогда не хотела прекращать поставки газа в европейские страны.

— Подрыв газопроводов был невыгоден России и Европе, особенно Германии. Для немцев и ряда европейских стран это все равно было перестраховкой, если будут совсем замерзать, если будет кризис. Теперь европейцы лишаются такой возможности, это огромные риски, если будет коллапс, — отметил Юшков в комментарии НСН.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, выгодны Соединенным Штатам.