Более шести с половиной килограммов конопли изъяли полицейские в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Полицейские изъяли более шести с половиной килограммов конопли в подмосковном городском округе Жуковский. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 12 октября.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных действий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 36-летнего жителя города Жуковского на правом берегу Москвы-реки. При личном досмотре у мужчины обнаружили три клетчатые пластиковые сумки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в сумках была конопля, общий вес которой составил шесть с половиной килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант заключен под стражу.

Еще один случай обнаружения крупной партии конопли произошел в Подмосковье во вторник, 11 октября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию, организованную в стенах частного дома и состоявшую из 97 кустов.