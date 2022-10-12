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ФОМ: 78 процентов россиян поддержали вхождение новых регионов в состав РФ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ФОМ: 78 процентов россиян поддержали вхождение новых регионов в состав РФ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вхождение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России поддержали 78 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» в среду, 12 октября.

Опрос был проведен среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах страны. Так, о прошедших референдумах слышали 89 процентов опрошенных, большинство из них поддержали их итоги.

Отмечается, что 42 процента участников опроса заявили, что голосования прошли своевременно. При этом 31 процент респондентов подчеркнули, что его можно было бы провести раньше, отмечается на сайте ФОМ.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

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