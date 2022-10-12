Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лефортовский районный суд разрешил экс-полковнику МВД Захарченко длительные свидания. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 12 октября.

— Признано незаконным и отменено решение начальника ФКУ СИЗО-2 ФСИН России Елкина Д. В. об отказе в предоставлении Захарченко Д. В. длительного свидания, — резюмировал собеседник «ВМ».

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей.

А 17 мая 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере 1,4 миллиарда рублей.