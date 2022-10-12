Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд разрешил экс-полковнику МВД Захарченко длительные свидания

Степан Жирнов
Происшествия
Суд разрешил экс-полковнику МВД Захарченко длительные свидания
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лефортовский районный суд разрешил экс-полковнику МВД Захарченко длительные свидания. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 12 октября.

— Признано незаконным и отменено решение начальника ФКУ СИЗО-2 ФСИН России Елкина Д. В. об отказе в предоставлении Захарченко Д. В. длительного свидания, — резюмировал собеседник «ВМ».

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей.

А 17 мая 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере 1,4 миллиарда рублей.

СИЗО свидание Дмитрий Захарченко Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте