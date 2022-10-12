Медведев предупредил об ответе на использование ракет США против России

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев напомнил об ответных целях сил ядерного сдерживания России после заявления бывшего директора ЦРУ Леона Панетты о готовности США использовать все военные средства для исключения угроз безопасности Украины.

— Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несут тогда такую пургу? — написал Медведев в Telegram-канале.

При этом «пургу» со стороны Панетты он объяснил преклонным возрастом экс-директора ЦРУ, которому 84 года. Медведев также отметил, что в этом году Вашингтон передал Киеву «оружие почти на 17 миллиардов долларов». В связи с этим политик с учетом «обширных географических познаний» США напомнил, что Украина граничит с Россией.

До этого Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».