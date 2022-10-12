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РЖД заявила о планах продлить действующие маршруты МЦД

Георгий Соланович
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РЖД заявила о планах продлить действующие маршруты МЦД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Действующие маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) планируется продлить, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони в среду, 12 октября.

— Проект (развития центрального транспортного узла — прим. «ВМ») востребован, и работаем сейчас над его развитием на следующую пятилетку — это 2025-2030 годы. <...> Если крупными мазками, это дальнейшее развитие первого и второго диаметров, продление диаметров немножко чуть дальше там, где можно подхватить большой пассажиропоток, это пятый диаметр, — сказал Тони в интервью «РЖД-ТВ».

6 октября в Дептрансе Москвы рассказали о подготовке к запуску МЦД-3. Его планируется завершить в конце 2023 — начале 2024 года. В данный момент на будущем диаметре обновляют подвижной состав. Отмечается, что предстоящий запуск МЦД-3 и МЦД-4 увеличит наземное метро в столице на 78 станций.

В данный момент в Москве активны только первые два диаметра. В среднем они перевозят более 600 тысяч пассажиров в сутки. Следующие же два будут перевозить более миллиона пассажиров в день.

Транспорт МЦД Москва
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