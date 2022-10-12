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ФАС выявила случаи существенного завышения цен на военную экипировку

Георгий Соланович
Экономика
ФАС выявила случаи существенного завышения цен на военную экипировку
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 октября.

— Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что недобросовестным продавцам выписали предостережения прокуратуры о недопустимости подобных действий. При этом, какие именно ретейлеры нарушили антимонопольное законодательство, не уточняется.

Сеть магазинов «Военторг» в свою очередь рекомендовала дочерним компаниям продавать экипировку с наценкой не более 15 процентов, передает ТАСС.

30 сентября сообщалось, что ФАС проверяет обоснованность изменения цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Служба тогда запросила у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI необходимую для проверки информацию.

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