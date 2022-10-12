Макей отреагировал на идею Украины о размещении наблюдателей на границе

Фото: МИД РФ

Отправка западными странами своих представителей по просьбе киевского руководства на украинско-белорусскую границу будет означать их фактическое вовлечение в конфликт. Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, Минск всегда говорил, что не хочет принимать участия в этом конфликте и желает, чтобы как можно скорее «все происходящее на Украине остановилось».

— Но, к сожалению, мы видим, что с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В заключение Макей подчеркнул, что белорусское правительство не будет оставлять без внимания происходящее у своей границы, передает БелТА.

До этого сообщалось, что на Украине иностранные спецслужбы подготовили до 300 боевиков для захвата одного из райцентров Белоруссии.

По словам председателя Комитета государственной безопасности республики Ивана Тертеля, подготовка боевиков происходит также на польских и литовских базах. Он считает, что страны коллективного Запада прорабатывают возможность применения тактического ядерного оружия.