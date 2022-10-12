Госдеп отказался вести переговоры с Россией от лица Украины

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Соединенные Штаты не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании конфликта между государствами, этим должны заниматься непосредственно представители стран. Об этом в среду, 12 октября, заявил официальный представитель госдепартамента США.

По словам дипломата, Вашингтон «дал четко понять», что американское правительство не будет брать на себя роль того, кто будет вести переговоры от лица любой другой страны, включая Украину, пишет РИА Новости.

— Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина, — заметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Прайс также добавил, что США готовы контактировать с российской стороной на высоком уровне по теме освобождения осужденных в Штатах и РФ американских и российских граждан.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.