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Внук Корнея Чуковского стал жертвой аферистов в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Внук Корнея Чуковского стал жертвой аферистов в Москве
Фото: Pixabay

Аферисты обманули внука именитого советского поэта-сказочника Корнея Чуковского Николая на крупную сумму денег в Москве.

По информации Telegram-канала Baza, у наследника прославленного сказочника похитили более двух миллионов рублей. Такую сумму мошенники вывели с его банковских карт через банкоматы. Пропажу финансовых средств выявила падчерица Николая по выпискам с его счетов.

Сообщается, что 89-летний Николай Чуковский в настоящее время страдает от деменции и не разговаривает. Родственники потерпевшего подозревают, что к афере может быть причастна сиделка, которая проживает в квартире по соседству. В настоящее время правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело о краже.

Накануне стало известно, что мошенники лишили подмосковную пенсионерку квартиры, а также украли у нее почти миллион рублей. Два злоумышленника, мужчина и женщина, позвонили 80-летней жительнице Королева и представились сотрудниками полиции и Центробанка. Они сообщили пенсионерке, что с ее счета пытаются украсть деньги и их срочно надо перевести на «безопасные счета».

Пенсионеры Банковские карты Москва Мошенничество
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