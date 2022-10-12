Пенсионерка лишилась квартиры и 800 тысяч рублей, поверив аферистам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мошенники лишили подмосковную пенсионерку квартиры, а также украли у нее почти миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 12 октября.

По ее словам, два злоумышленника, мужчина и женщина, позвонили 80-летней жительнице Королева и представились сотрудниками полиции и Центробанка. Они сообщили пенсионерке, что с ее счета пытаются украсть деньги и их срочно надо перевести на «безопасные счета». Для большей убедительности преступники переслали пострадавшей фотографии фиктивных служебных удостоверений. Жительница Подмосковья поверила аферистам, сняла 800 тысяч рублей и перевела их мошенникам.

Спустя неделю после первого звонка эти же люди убедили пенсионерку продать свою квартиру и перевести деньги на все те же «безопасные счета». Пожилая женщина заключила договор купли-продажи с одним из агентств недвижимости в Москве и перевела вырученные пять с половиной миллионов злоумышленникам.

Вскоре после этого мошенники перестали выходить на связь. Пожилая жительница Королева поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Казани в возрасте 49 и 53 лет, на счета которых поступали похищенные деньги. Подозреваемые сообщили, что переведенные средства они переводили своим сообщникам.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Фигуранты заключены под стражу.

— Поиск сообщников продолжается, — резюмировала Петрова.

Еще один случай мошенничества произошел в столице. Мужчина пытался купить иностранную валюту в непроверенном месте и потерял более четырех миллионов рублей.