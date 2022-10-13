Педиатр Тимаков рассказал, о каких болезнях сигнализирует затрудненное дыхание у ребенка

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Затрудненное дыхание у ребенка может сигнализировать о возникновении различных заболеваний. В случае ухудшения самочувствия необходимо вызвать специалиста для дальнейшего осмотра. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

— То, что ребенок болен, определяется не только по дыханию. Существует совокупность симптомов. В частности, могут присутствовать температурная реакция, заложенность носа, — отметил специалист.

По его словам, дыхание может быть нарушено не только на уровне носа, а также на уровне связочного аппарата верхних дыхательных путей.

— Дыхание может быть нарушено, когда в легких идут различные процессы: бронхиты или пневмония. Есть и генетические заболевания, которые на него влияют. Кроме того, нарушение дыхания может наблюдаться, когда у ребенка происходит интоксикация, — пояснил Тимаков.

При этом эксперт уточнил, что частота дыхания у человека зависит от возраста. К примеру, у взрослого норма 16–18 вдохов в минуту, у грудного ребенка же и 50 вдохов в минуту является нормой.

Также Тимаков подчеркнул, что любое изменение в дыхании ребенка должно сопровождаться осмотром врача.

— Если родители видят, что ребенок по-другому дышит, то вызывается врач для выявления — норма или нет. Если остро возникшая ситуация, то только осмотр скорой помощи, поскольку может быть риск попадания инородного тела или более серьезная причина. Если это постепенное нарастание, то нужен осмотр врача в поликлинике или же амбулаторно, — заключил педиатр.