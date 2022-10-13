Жилой дом капитально отремонтировали в Алексеевском районе

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Павла Корчагина, 8 Карта всех событий

Специалисты в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома в Алексеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в четверг, 13 октября.

— В 2022 году специалисты восстановили крышу и большой фасад объекта, площадь которого превышает 10 тысяч квадратных метров. Особое внимание было уделено сохранению исторического портрета дома, — говорится в сообщении.

Обновление дома происходило в несколько этапов. Сначала специалисты очистили плоскости от загрязнений и восстановили кирпичную кладку, после они нанесли антигрибковое и антикоррозийное средство и произвели гидрофобизацию. Кроме того, рабочие заменили входные группы, отремонтировали балконы и заменили водосток.

До этого сообщалось, что в столице завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Здание является архитектурной изюминкой Пресненского района. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.