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Байден назвал резолюцию ГА ООН примером отношения мира к спецоперации России

Лейла Алиева
В мире
Байден назвал резолюцию ГА ООН примером отношения мира к спецоперации России
Фото: Whitehouse

Резолюция Генассамблеи ООН, которая не признает референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является примером того, как мир един в непринятии действий России на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 13 октября.

Резолюцию поддержали 143 страны, против нее проголосовало пять, а воздержались 35 стран.

— Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство, — отметил Байден.

По словам американского лидера, с начала спецоперации мир показал, что он полон решимости привлечь Россию к ответу за нарушение прав Украины, пишет РИА Новости.

Среди голосовавших в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию оказались Сербия, Венгрия, Бразилия и Науру. При этом против нее выступили Россия, Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Белоруссия.

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