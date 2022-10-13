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Москвичам рассказали о полезных электронных сервисах для учебы

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о полезных электронных сервисах для учебы
Фото: Pexels

Для школьников и их родителей в Москве работают различные электронные сервисы, которые могут быть полезны в учебе.

Так, современный образовательный процесс не представляется без сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) и mos.ru, благодаря которым ученики могут пользоваться онлайн разными учебными материалами и получать дополнительную информацию для решения заданий. Еще один незаменимый сервис для детей и их родителей — электронный дневник. Он позволяет школьникам всегда иметь под рукой актуальное расписание уроков и домашние задания с тематическими подборками из «Библиотеки МЭШ».

При зачислении в школу детям выдают карту «Москвенок», которую используют для входа и выхода из школы через турникет и для безналичной оплаты питания в столовой и буфете, а в одноименном сервисе родители могут видеть посещаемость и следить за тем, что ребенок ест.

Кроме того, для тех, кто хочет заниматься творчеством, программированием, робототехникой или спортом, работает более 100 тысяч кружков и секций, а записаться на них дети могут с помощью mos.ru, воспользовавшись услугой «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Еще больше полезных электронных сервисов для учебы можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в обновленном сервисе «Портфолио учащегося» МЭШ появились новые данные о достижениях школьников в области культуры и творчества.

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