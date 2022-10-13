Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Монтаж 17 эскалаторов завершили на станции «Печатники» БКЛ метро

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Монтаж 17 эскалаторов завершили на станции «Печатники» БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Печатники» смонтировали 17 эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Строители завершили монтаж последних пяти эскалаторов на станции «Печатники» Большого кольца. Таким образом, общее количество установленных подъемных механизмов достигло 17. В ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что 11 эскалаторов смонтированы в вестибюле № 1, а еще шесть — в вестибюле № 2. Подъемники в первом вестибюле обеспечат подъем пассажиров с двух уровней станционного комплекса: с двух береговых платформ на мостовой переход между ними и оттуда на уровень вестибюля с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию. При этом со второго вестибюля москвичи смогут подняться с платформенной части на уровень кассового зала к выходу на Шоссейную улицу и к пересадке на МЦД-2.

Также специалисты продолжают архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции.

Недавно завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ метро. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте