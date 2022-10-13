Андрей Бочкарев: Монтаж 17 эскалаторов завершили на станции «Печатники» БКЛ метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Печатники» смонтировали 17 эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Строители завершили монтаж последних пяти эскалаторов на станции «Печатники» Большого кольца. Таким образом, общее количество установленных подъемных механизмов достигло 17. В ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что 11 эскалаторов смонтированы в вестибюле № 1, а еще шесть — в вестибюле № 2. Подъемники в первом вестибюле обеспечат подъем пассажиров с двух уровней станционного комплекса: с двух береговых платформ на мостовой переход между ними и оттуда на уровень вестибюля с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию. При этом со второго вестибюля москвичи смогут подняться с платформенной части на уровень кассового зала к выходу на Шоссейную улицу и к пересадке на МЦД-2.

Также специалисты продолжают архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции.

Недавно завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ метро. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.