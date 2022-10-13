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Флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в Москве

Лейла Алиева
Город
Флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Остоженка, 37/7с3 Карта всех событий

Специалисты отреставрируют флигель городской усадьбы XVIII–XIX веков, где 10 лет прожила мать писателя Ивана Тургенева. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Долгое время здание не использовалось, поэтому оно требует проведения комплексных работ по сохранению. Перед нами стоит важная задача: восстановить архитектурное и историческое единство старой московской усадьбы. До конца года мы проведем научно-исследовательские работы, чтобы выявить все особенности строения. Это важный этап перед началом реставрации, — отметил он.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Уточняется, что во флигеле усадьбы были расположены комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, который стал прототипом Герасима в повести Тургенева «Муму».

Чтобы вернуть зданию исторический облик, эксперты тщательно изучат архивные документы и чертежи, а после этого разработают проект реставрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также продолжаются реставрационные работы в служебном корпусе, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной улице в Саду имени Баумана.

Реставрация Москва Усадьбы
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