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Ефимов: Обрабатывающие предприятия Москвы увеличили инвестиции на 74 процента за полгода

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Обрабатывающие предприятия Москвы увеличили инвестиции на 74 процента за полгода
Фото: Пресс-служба

Предприятия обрабатывающей промышленности в январе–июне инвестировали в экономику города 75,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 13 октября.

— Весной этого года столичные производства столкнулись с рядом вызовов, касающихся их текущей деятельности... Тем не менее предприятия обрабатывающих отраслей продолжили реализовывать инвестиционные проекты и с января по июнь этого года увеличили вложения в основной капитал более чем на 74 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года — почти до 76 миллиардов рублей, — сказал заммэра.

Наращивание инвестиций, подчеркнул он, позволяет компаниям расширять производства и увеличивать объемы выпуска товаров. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что экономическому росту предприятий способствуют меры поддержки, которые оказывают власти города.

До этого Ефимов заявил, что столичные компании в январе–августе выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года.

Овчинский в этом ключе отметил, что стимулировать производство в Москве помогают офсетные контракты. За первые восемь месяцев в рамках офсета в городские медучреждения поставили более миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 миллионов рублей.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Промышленность
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