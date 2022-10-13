Более четырех тысяч семей переехали в дома по реновации на западе Москвы

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Свыше четырех тысяч семей на западе столицы переехали в новые дома в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— За все время действия программы реновации на западе столицы под заселение передано 26 новостроек в восьми районах округа. В них переехали или переезжают москвичи из 89 старых домов, — отметил в свою очередь глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Больше всего переезжают из районов Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский Парк, Солнцево и Кунцево.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, всего на западе Москвы новоселье отпраздновали более четырех тысяч семей. Примерно 450 семей в настоящее время оформляют необходимые документы либо осматривают предложенное жилье, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Дмитровском районе возведут многоквартирный дом по программе реновации. Согласованный план предусматривает строительство объекта п-образной формы, состоящего из шести секций переменной этажности.