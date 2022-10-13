Исследование: Россияне стали активнее изучать восточные языки

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В России спрос на изучение турецкого языка вырос в два раза, китайского — в 1,8 раза, а корейского и арабского языков — в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Аналитики изучили спрос на услуги репетиторов по иностранным языкам с 1 января по 11 октября 2022 года и сравнили его с показателями за аналогичный период 2021 года.

Из полученных данных следует, что спрос на репетиторские услуги по обучению турецкому языку вырос на 100 процентов, китайскому — на 79 процентов, корейскому и арабскому — на 46 и 41 процент соответственно.

При этом интерес к европейским языкам динамики практически не показал. Помимо восточных языков, в России вырос спрос на изучение английского (плюс два процента) и испанских языков (плюс девять процентов).

Тремя самыми востребованными языками в РФ, по данным сервиса, до сих пор остаются английский, немецкий и французский.

Предложений для тех, кто хочет выучить иностранный язык, немало: свои услуги предлагают сотни и тысячи репетиторов. Кандидат филологических наук, лингвист, основатель клуба английского языка «Лидер» Диана Белан рассказала «Вечерней Москве», как распознать профессионала, а какие предложения даже не стоит рассматривать.