Заммэра Сергунина рассказала об установке в Москве мемориальной доски Надежде Ламановой

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Тверской бульвар, 10с1 Карта всех событий

Мемориальная доска в честь выдающегося модельера и художника-технолога по костюмам Надежды Ламановой появится в ЦАО. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой, — сказала представитель мэрии.

Фото: Департамент культурного наследия Москвы

Изделия мастера запечатлены даже на картинах выдающихся отечественных художников, в том числе Валентина Серова, написавшего ее портрет. Памятную табличку откроют 14 октября на фасаде здания по адресу Тверской бульвар, дом 10, строение 1.

На протяжении 40 лет Ламанова придумывала и создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино она стала одним из первых художников по костюмам.

29 сентября сообщалось, что памятник советскому ученому и оториноларингологу Борису Преображенскому открыли в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского.

Преображенский является одним из организаторов Всесоюзного научного общества оториноларингологов. Его труды относятся к проблемам ангины, хронического тонзиллита и других заболеваний.