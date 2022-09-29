Памятник оториноларингологу Преображенскому открыли в Москве

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Памятник советскому ученому и оториноларингологу Борису Преображенскому открыли в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг, 29 сентября.

— Сегодня в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского состоялось торжественное открытие памятника советскому ученому Борису Преображенскому. Мероприятие приурочено к 130-летию со дня его рождения и к Всероссийскому дню оториноларинголога, — говорится в сообщении.

Преображенский является одним из организаторов Всесоюзного научного общества оториноларингологов. Его труды относятся к проблемам ангины, хронического тонзиллита и других заболеваний.

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