Финансовый консультант Астахова рассказала, в каких валютах хранить сбережения

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Финансовый консультант Екатерина Астахова рассказала, какие валюты выбрать для хранения сбережений.

По словам эксперта, часть сбережений лучше диверсифицировать и хранить в российской и иностранной валютах. Сейчас лучше не выбирать доллары и евро.

— Поэтому сегодня рекомендации мои как финансиста: переходить на альтернативную валюту — это юань, рассмотреть возможно также гонконгский доллар, который, в принципе, повторяет график доллара США, однако он тоже может быть подвержен рискам, — отметила она в комментарии Life.ru.

Вторую часть сбережений стоит оставить в рублях на вкладах в надежных банках, чтобы процент покрывал инфляцию. Эксперт добавила, что ставки сейчас довольно низкие, поэтому стоит внимательно изучить все предложения и выбрать самые выгодные.

До этого доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев предупредил о неизбежной девальвации мировых валют. Такое развитие событий связано с длинной чередой экономических потрясений, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.