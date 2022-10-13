Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Instagram стал доступен для абонентов МТС и «Мегафон»

Лейла Алиева
Общество
Instagram стал доступен для абонентов МТС и «Мегафон»
Фото: Depositphotos

Instagram* теперь доступен для части абонентов МТС и «Мегафон» без подключения к VPN.

Появилась информация, что это совпало по срокам с ремонтом осуществляющего блокировку оборудования.

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность разблокировки Instagram. По его словам, разблокировка соцсети, вероятнее всего, произойдет после снятия санкций. Это связано с политикой компании-разработчика Meta**. Холдинг вел прямую информационную политику против российских граждан, в свою очередь российские социальные сети не были замечены в подобном, пояснил специалист.

Геллер также рассказал «ВМ», стоит ли ждать ответных действий России после удаления сервисов компании VK из магазина приложений App Store. По его мнению, ответа со стороны РФ ожидать не стоит, поскольку приложения блокируются частной корпорацией Apple, а не правительством США.

* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

** Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

Социальные сети МТС Instagram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте