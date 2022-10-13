Instagram стал доступен для абонентов МТС и «Мегафон»

Instagram* теперь доступен для части абонентов МТС и «Мегафон» без подключения к VPN.
Появилась информация, что это совпало по срокам с ремонтом осуществляющего блокировку оборудования.
Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность разблокировки Instagram. По его словам, разблокировка соцсети, вероятнее всего, произойдет после снятия санкций. Это связано с политикой компании-разработчика Meta**. Холдинг вел прямую информационную политику против российских граждан, в свою очередь российские социальные сети не были замечены в подобном, пояснил специалист.
Геллер также рассказал «ВМ», стоит ли ждать ответных действий России после удаления сервисов компании VK из магазина приложений App Store. По его мнению, ответа со стороны РФ ожидать не стоит, поскольку приложения блокируются частной корпорацией Apple, а не правительством США.
* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.
** Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.