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Приметы и советы

Эксперт дал советы, как защитить пенсионеров от телефонных мошенников

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, как защитить пенсионеров от телефонных мошенников
Фото: Depositphotos

Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий рассказал, какие способы защиты можно применить, чтобы обезопасить пенсионеров от общения с телефонными мошенниками.

По словам эксперта, практически каждая банковская организация имеет сервис, вычисляющий номера сомнительных абонентов. Аналогичные базы данных применяют и телефонные компании.

— Они автоматом подключаются и позволяют выявлять звонки известных мошенников, но стопроцентной гарантии не дают, — отметил Лукацкий в комментарии «Невским новостям».

Активировать сервисы банков и других компаний можно в настройках мобильного телефона.

Также пожилым родственникам стоит ограничить возможность перевода денежных средств. Например, можно запретить проведение онлайн-транзакций, чтобы такие переводы проходили только в банке, при личном присутствии человека.

До этого юрист Иван Соловьев сообщил, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан. Теперь мошенники звонят жертвам в мессенджерах и представляются сотрудниками следственных органов из региональных управлений МВД, передает Nation news.

Привычка детей проводить все свободное время в гаджетах играет на руку киберпреступникам, которые через подростков получают возможность добраться до сбережений и персональных данных их родителей. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

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