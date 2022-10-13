Депутат предложила не тратить деньги на масштабные праздники

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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что в настоящее время бесшабашные праздники неуместны, а выделенные на них денежные средства нужно направить на более важные мероприятия.

По словам Ямпольской, не стоит полностью забывать о праздниках, но нужно находить оптимум в этих вопросах. Так, стоит ограничить проведение массовых мероприятий в новогодние дни.

— Новый год — детский праздник, потому нельзя его лишать атрибутов, детство должно быть счастливым. Необходимо сохранять оптимум. В остальном — дело тональности. Есть время, когда уместны бесшабашные праздники, а есть, когда от них нужно воздержаться, — отметила Ямпольская в комментарии НСН.

До этого стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает отмену массовых новогодних гуляний в этом году. Согласно опросу, четверо из десяти работодателей пока планируют новогодние корпоративы, передает RT.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.