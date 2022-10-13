Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат предложила не тратить деньги на масштабные праздники

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат предложила не тратить деньги на масштабные праздники
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что в настоящее время бесшабашные праздники неуместны, а выделенные на них денежные средства нужно направить на более важные мероприятия.

По словам Ямпольской, не стоит полностью забывать о праздниках, но нужно находить оптимум в этих вопросах. Так, стоит ограничить проведение массовых мероприятий в новогодние дни.

— Новый год — детский праздник, потому нельзя его лишать атрибутов, детство должно быть счастливым. Необходимо сохранять оптимум. В остальном — дело тональности. Есть время, когда уместны бесшабашные праздники, а есть, когда от них нужно воздержаться, — отметила Ямпольская в комментарии НСН.

До этого стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает отмену массовых новогодних гуляний в этом году. Согласно опросу, четверо из десяти работодателей пока планируют новогодние корпоративы, передает RT.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.

Праздники Депутаты Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте