«Весь мир — только Запад»: Захарова указала на неонацистскую логику Зеленского

Фото: МИД РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что с Россией не хотят общаться «нормальные цивилизованные лидеры» говорят о его неонацисткой логике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 13 октября.

— Вот это и есть неонацисткая логика — он не считает за «нормальных» не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет. Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от «белого человека», прорывается в ходе его коматозных интервью, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с международными террористами, отдавая приказы на совершение терактов. По его словам, действия украинского лидера привели к страданиям мирных жителей. Отдавая приказы на совершение терактов, Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

Также Володин пообещал жесткий ответ России на теракты киевского режима. По его словам, всех исполнителей и организаторов террористических актов необходимо найти, а тех, кто будет сопротивляться, — ликвидировать.