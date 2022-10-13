Володин пообещал жесткий ответ России на теракты киевского режима

Фото: Пресс-служба Госдумы

В случае новых терактов со стороны Украины Россия даст более жесткий ответ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 13 октября.

— Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким, — подчеркнул он.

Всех исполнителей и организаторов террористических актов необходимо найти, а тех, кто будет сопротивляться, — ликвидировать, написал он в своем Telegram-канале.

Недавно Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с международными террористами, отдавая приказы на совершение терактов. По его словам, действия украинского лидера привели к страданиям мирных жителей. Отдавая приказы на совершение терактов, Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

До этого Путин сообщил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам главы государства, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.